Noch bevor heute (14.30 Uhr, Sky) der 20-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic das Privileg genießen wird, als Titelverteidiger den Centre Court anlässlich dessen 100-Jahre-Jubiläums gegen Kwon Soon-woo einzuweihen, hat Rufus – wenn man so will – den ersten Aufschlag. Der Falke überfliegt bereits im Morgengrauen die mondäne Anlage des "All England Lawn Tennis and Croquet Club", um jene Tauben zu vertreiben, die die Konzentration der Protagonisten stören könnten.