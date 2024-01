EUROphorie bei Österreichs Handball-Herren: "Jetzt ist alles möglich"

Jetzt trägt auch der Staatsfunk der Handball-EUROphorie Rechnung. Sämtliche vier Hauptrunden-Matches des österreichischen Herren-Teams in Köln werden live auf ORF 1 übertragen – darunter der "Kracher" gegen Gastgeber Deutschland am Samstag zur Primetime (20.15 Uhr). Damit wird dieser Sport auf ein neues Level der Aufmerksamkeit gehoben, nachdem am Dienstag noch das notwendige Fingerspitzengefühl gefehlt hatte.