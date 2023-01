Es ist alles angerichtet für Gmundens Rekordwurf

Wollen die OCS Swans Gmunden am Sonntag (17.30 Uhr, ORF Sport+) den insgesamt 21. Titel in der Vereinsgeschichte erobern, dann müssen sie das Beste, was der österreichische Klub-Basketball an Gegnern zu bieten hat, aus dem Weg räumen. Heute (17 Uhr) wartet im Semifinale mit dem Gastgeber des Cup-Final-4-Turniers, Oberwart Gunners, der Superliga-Dritte auf den Zweiten vom Traunsee. Im Erfolgsfall käme es im Endspiel dann voraussichtlich zum Duell mit dem Double-Gewinner der abgelaufenen Saison