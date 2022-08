Zum ersten Mal schlagen morgen Österreichs Volleyballherren im Rieder Volleydome auf, wenn um 20.20 Uhr (live in ORF Sport Plus) gegen Lettland der Auftakt in die EM-Quali erfolgt. Elf Tage später gastiert mit Finnland auch der stärkste Konkurrent der Dreiergruppe im Innviertel. Ob die ÖVV-Auswahl als Gruppensieger oder einer der fünf besten Zweiten zur Endrunde 2023 fährt, ist für Radovan Gacic zweitrangig. "Hauptsache dabei sein", sagt Österreichs Teamchef.