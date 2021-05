Er kurbelt und kurbelt und kurbelt...

Der Puls von Walter Ablinger schlug die letzten Tage etwas höher. Was mit Nachwirkungen der Corona-Impfung zu tun hatte, wie er sich eingestehen musste. Doch vorrangig wohl auch mit der Paracycling-Europameisterschaft, die von Donnerstag bis Sonntag erstmalig in Oberösterreich steigt und bei der er tatkräftig im Hintergrund in der Organisation mithalf. Der Innviertler Handbike-Olympiasieger will sich bei den Titelkämpfen zuhause einen seiner letzten sportlichen Träume erfüllen.