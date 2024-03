Wels-Ass Chris Ferguson (in Schwarz) gegen Trey Moses

Zuerst die Pflicht, dann die Kür? Die Vorfreude bei den OCS Swans Gmunden und den Flyers Wels auf das 112. Basketball-Derby, das am Sonntag (17.30 Uhr) in der Raiffeisen-Arena oberhalb des Traunsees über die Bühne gehen wird, steigt. Gewinnt der amtierende Meister zum 82. Mal oder verkürzen die Messestädter in der ewigen Bilanz auf 31:81?