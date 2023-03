Wie ein kleiner Blutzucker-Sensor die Sportwelt erobert

Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge trägt einen unübersehbar am Oberarm genauso wie die aktuell weltbesten Triathleten Gustav Iden oder Kristian Blummenfelt, viele Radprofis in der WorldTour, und mittlerweile sind sie auch bei Fußballern in Europas Topligen zum letzten Schrei geworden – die Rede ist von kleinen Biosensoren zur Echtzeit-Messung des Blutzuckerspiegels. Sie erleichtern schon seit geraumer Zeit Diabetikern das Leben.