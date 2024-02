EM-Goldfisch Reitshammer geht in Doha auf das Olympia-Ticket los

Zum Jahresende kürte er sich im rumänischen Otopeni über die 100 Meter Lagen zum ersten österreichischen Kurzbahn-Europameister seit Dinko Jukic 2010. Für Goldfisch Bernhard Reitshammer ein Riesenerfolg, aber trotzdem nur eine Zwischenstation. Für die internationale Schwimmelite geht es ab Freitag in Doha um WM-Medaillen und in der Wüste will der ASV-Linz-Athlet endlich auch das Ticket für Paris an Land ziehen.