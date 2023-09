Eine Europameisterschaft auf der Mülldeponie

Das Rad, es dreht sich weiter und weiter. Gerade erst ist die Vuelta in Madrid ins Ziel gefahren, da warten die italienischen Herbstklassiker mit der Lombardei-Rundfahrt (7. Oktober) als Höhepunkt. Und dazwischen wird noch eine EM in den bereits proppevollen internationalen Straßen-Saisonkalender eingeschoben. Von heute bis Sonntag werden diese Titelkämpfe in der niederländischen Provinz Drenthe teils auf dem Gelände einer Mülldeponie ausgefahren.