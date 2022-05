Der Barkeeper des Hilton-Hotels in Wiener Neustadt überzog seine Sperrstunde bis drei Uhr nachts. Ausnahmsweise, hatte er doch den frischgebackenen Tischtennismeister zu Gast. Die Herren von Felbermayr Wels hatten am Sonntag beim favorisierten Grunddurchgangssieger Wiener Neustadt einen 0:2-Rückstand dank Siegen von Nandor Ecseki, Jiri Martinko (gewannen auch das Doppel) sowie Andreas Levenko in einen 4:2-Finalsieg umgedreht.