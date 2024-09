Ein Spektakel mit Schattenseite

Ein Großereignis auf oberösterreichischem Terrain wirft seine Schatten voraus. In 27 Tagen fliegen bei der Tischtennis-Europameisterschaft in der Linzer Tips-Arena (15. bis 20. Oktober) die Bälle, die Weichen sind in groben Zügen gestellt für ein Spektakel, das mit Liebherr einen Titelsponsor gewonnen hat und rund 250 Aktive aus 41 Nationen anlockt. Darunter die Besten, die der Kontinent zu bieten hat.