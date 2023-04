"Ein Schritt in eine neue Zeitrechnung"

MONTE CARLO. Es ist verfrüht, von einem Trainereffekt im Tennis sprechen zu können. Aber die Art und Weise, wie sich Dominic Thiem in seinem Erstrundenmatch beim Masters-1000-Event in Monte Carlo präsentiert hat, stimmt absolut zuversichtlich. Der 29-jährige Lichtenwörther, der sich von Nicolas Massu getrennt hat und vorerst auf Probe mit dem Deutsch-Iraner Benjamin Ebrahimzadeh zusammenarbeitet, erinnerte beim 6:1, 6:4 über Richard Gasquet (Fra) an seine Glanzzeiten.