Ein neuer Stern am Tennis-Himmel

Das Generali Open in Kitzbühel serviert einen der kommenden Stars auf der Tennis-Tour. Mit Carlos Alcaraz erscheint jener Mann in der Gamsstadt, der sich Sonntagnacht in Umag im zarten Alter von 18 Jahren, zwei Monaten und 20 Tagen in die Liste der ATP-Champions eingetragen hat. Im Finale ließ er dem fast doppelt so alten Franzosen Richard Gasquet (35) beim 6:2, 6:2 nicht den Funken einer Chance.