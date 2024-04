Auch wenn sich Kei Nishikori seit rund vier Jahren mit einer Serie hartnäckiger Blessuren (Hüfte, Knöchel, Knie) herumschlägt, wird der ehemalige Tennis-Weltranglistenvierte, der mehr als 25 Millionen Dollar an Preisgeld und ein Vielfaches an Werbeeinnahmen eingespielt hat, in seiner japanischen Heimat unverändert als Nationalheld verehrt.