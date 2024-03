Ein Kräftemessen mit den Allerbesten

Die internationale Radsaison kommt dieser Tage so richtig in Tritt. Während sich morgen in der Toskana bei der Strade Bianche auf den weißen Schotterstraßen der Wolfsegger Michael Gogl mit Topstar Tadej Pogacar bei dessen Saisoneinstieg und Olympiasieger Tom Pidcock messen darf, steht für Felix Gall und Felix Großschartner mit Paris–Nizza ab Sonntag die erste große und mit Hochkarätern wie Primoz Roglic und Remco Evenepoel gespickte Rundfahrt des Jahres an.