"Back to the Roofs" ("Zurück zu den Dächern") – unter diesem Motto finden von morgen bis 21. August in München Europameisterschaften in neun verschiedenen Sportarten (siehe Übersicht) statt. Der Slogan spielt auch auf die Vergangenheit an, jähren sich doch heuer zum 50. Mal die in der bayrischen Hauptstadt ausgetragenen Olympischen Spiele, zu deren Anlass das Münchner Olympia-Stadion mitsamt seiner einzigartigen Dachkonstruktion errichtet wurde.