"Ich werde stärker zurückkommen", sagte der Braunauer Boxer Ahmed Hagag trotzig nach seiner bitteren Viertelfinal-Niederlage im April bei der EM in Belgrad. Das muss er auch, wenn er sich in der Nacht auf Mittwoch seinen großen Olympia-Traum erfüllen will. Das Qualifikationsturnier in Bangkok ist die letzte Chance auf ein Ticket für Paris.