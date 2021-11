Während Österreichs Davis-Cup-Team beim Finalturnier in Innsbruck nach dem 0:3 gegen Serbien und dem 1:2 gegen Deutschland in der Gruppenphase hängen blieb, hat Tennisstar Novak Djokovic dank russischer Schützenhilfe mit Serbien doch noch das Viertelfinale erreicht. Durch den 2:1-Sieg der Russen über Titelverteidiger Spanien in Gruppe A qualifizierte sich Serbien als einer der beiden besten Zweitplatzierten für die K.-o.-Phase.