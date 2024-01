Djokovic: "Ich versuche immer noch, meine Form zu finden"

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic strebt in Melbourne die Titelverteidigung an. Doch bei den Australian Open, seinem absoluten Lieblingsturnier, ist er noch nicht in absoluter Topform. Das zeigte sich am Mittwoch. Der topgesetzte Serbe rang den Australier Alexei Popyrin 6:3, 4:6, 7:6 (4), 6:3 nieder und musste dabei im dritten Satz bei 4:5 vier Satzbälle abwehren.