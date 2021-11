Die rastlose Bettina Plank

Es ist das kraftraubendste Jahr in der Karriere der Bettina Plank – und noch ist es nicht vorbei: Heute steigt die 29-Jährige bei der Karate-WM in Dubai auf die Matte. Meistert sie die Vorrunde, kämpft die Karate-do-Wels-Athletin am Samstag um ihre dritte WM-Medaille nach zweimal Bronze 2018 in Madrid und 2016 in Linz.