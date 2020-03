Wenn es bei den Franzosen um ihr Nationalheiligtum Tour de France geht, dann ist schnell Schluss mit lustig. Coronavirus hin oder her. Organisationschef Christian Prudhomme gibt sich dieser Tage wie ein verbittert kämpfender Radprofi, der in den Bergen nicht von der Führungsgruppe abgehängt werden will. Während Olympische Spiele und Fußball-EM bereits die Reißleine zogen, möchte die Amaury Sport Organisation (ASO) die sportliche Großveranstaltung mit aller Macht im Sommer stattfinden lassen.