HC Linz braucht ein Wunder: "Die erste Halbzeit war eine Katastrophe"

Betretene Gesichter, wohin man blickte. Nach dem deutlichen 23:33 der Linzer Handballer im Europacup-Hinspiel am Samstag bei Steaua Bukarest herrschte Ratlosigkeit. Eine inferiore erste Halbzeit (5:19) beraubte die Linzer fast jeglicher Chancen auf den Achtelfinaleinzug im CEV European Cup, der im Rückspiel am Samstag in Linz entschieden wird.