"Die Entbehrungen der vergangenen zwölf Monate haben sich gelohnt"

Mit einer Mischung aus Staunen und Hoffen – garniert mit einer Prise Neid – blickten die Sportfans nach Australien, als sich die Tennis-Stars Dominic Thiem und Rafael Nadal (5:7, 4:6) vor Tausenden Zuschauern in Adelaide ein Showmatch lieferten. Während in "Down Under" die Pandemie vor den anbrechenden Australian Open unter Kontrolle scheint, ist Europas Sport noch weit weg von einer vergleichbaren Normalität.