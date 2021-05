"Als ich die Zeit gesehen habe, habe ich als Erstes an meinen Opa gedacht." Simon Bucher verbesserte mit seinem zehnten Platz am Samstag bei der Schwimm-EM in Budapest nicht nur den 100-Meter-Delfin-Rekord von Dinko Jukic auf 51,80 Sekunden, sondern holte sich auf den beinah letzten Drücker noch das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Was das mit Buchers Opa zu tun hat? Tadaharu Kajima, so sein Name, stammte aus der japanischen Hauptstadt.