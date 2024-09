Basketball: Der Sparstift ist kein Stimmungskiller

Die Raiffeisen Flyers Wels haben im Sommer bei der Basketball-Kaderplanung (Spieler, Trainer-Staff) knapp 50.000 Euro eingespart, Tiefstapeln kommt trotzdem nicht in Frage. Im Gegenteil: "Wir sind besser als in der Vorsaison", ist Klub-Obmann Michael Dittrich vor dem Auftakt am Samstag (15.30 Uhr, ORF Sport+) bei Meister Oberwart überzeugt.