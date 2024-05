Samuel Gaßner oder Lukas Reiter: Wie das zusätzliche Olympia-Ticket im Judo ausgekämpft wird

Wachid Borchashvili wird für Österreich beim Olympischen Judo-Turnier in der Klasse bis 81 Kilogramm auf die Matte gehen. Was OÖN-Leser bereits seit vergangener Woche wissen, hat am Freitag der heimische Verband (ÖJV) offiziell bestätigt: Der ältere Bruder Shamil Borchashvili verzichtet auf seinen Platz im Paris-Kontingent aus "persönlichen Gründen", wie gestern verlautbart wurde. Die drei Brüder – Kimran Borchashvili gilt als Trainer und Kopf der drei – hatten sich über die