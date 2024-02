Wie die Linzer Schwimmer von Finalaspiranten zu Medaillenkandidaten wurden

Simon Bucher schwamm am Samstag zu WM-Silber über 100 Meter Delfin.

Zwei Monate nachdem sich Bernhard Reitshammer in Otopeni zum Kurzbahn-Europameister gekürt hatte, hängte sich Simon Bucher am Samstag in Doha mit WM-Silber seine erste große Medaille um. Es ist augenscheinlich: Die Linzer Schwimmer haben den Schritt von Finalaspiranten zu Medaillenkandidaten geschafft. Wie war das möglich? Lesen Sie auch: Simon Bucher jubelte über WM-Silber Das Becken im Olympiazentrum auf der Gugl hat nach wie vor eine Länge von 50 Metern, beim Rundherum hat sich jedoch eine