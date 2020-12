Eigentlich hätte Tennis-Superstar Roger Federer im Jahr 2021 wieder voll durchstarten wollen, doch die Nachwehen von zwei Operationen am rechten Knie lassen noch kein Comeback zu. In der Szene machen sich Zweifel breit, ob der 39-jährige Schweizer überhaupt noch einmal in den ATP-Zirkus zurückkehrt.