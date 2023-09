Der Frust der "Dolomitenfrau"

Gute gemeint, mangelhaft umgesetzt – dass bei der 36. Auflage des legendären Dolomitenmanns in Lienz am Wochenende erstmals Frauen starten durften, hatte vor dem anspruchsvollen Staffelbewerb (Berglauf, Paragleiten, Mountainbike, Kajak) viel Applaus bekommen. Nach der Premiere gibt es jetzt einige Pfiffe, in den sozialen Netzwerken stehen die Organisatoren um OK-Chef Nikolaus Grissmann im Shitstorm.