PALMA DE MALLORCA. Geht es um Olympische Sommerspiele, zählen die Segler zu Österreichs verlässlichsten Medaillenlieferanten. Insofern steigt die Spannung, wenn am Ostermontag – also 116 Tage vor der Eröffnung in Paris – vor Palma de Mallorca die Nacra17-Boote die Segel für die neue Weltcupsaison hissen. "Endlich", kann es Lukas Haberl kaum mehr erwarten.