Beim Tischtennis wird an sich nicht viel gelaufen, nichtsdestoweniger stehen die heute beginnenden Tischtennis-Europacupspiele in Linz-Lissfeld im Zeichen des Linz-Marathons. Denn nicht nur, dass wegen Oberösterreichs größter Laufveranstaltung (mehr auf Seite 35) die Gruppenspiele der Damen von LZ Linz Froschberg sowie der Herren der SPG Linz eigens einen Tag vorverlegt wurden, am Samstag belagern auch Tausende Kinder die Anlage im Süden von Linz.