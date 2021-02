Ein Open-Air-Konzert von Popstar Miley Cyrus vor 7500 Ehrengästen, dann das Finale um den heiligen Gral des American Football, auch Super Bowl genannt, vor insgesamt 22.000 Fans – am kommenden Sonntag wird der Profi-Sport im Raymond James Stadion von Tampa in einer Szenerie stattfinden, welche an die Vor-Corona-Zeit erinnert. Das Comeback der Zuschauer wird im Anschluss bei den Australian Open der Tennis-Asse fortgesetzt.