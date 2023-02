Für die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg geht es im heutigen Cup-Finale auswärts gegen Innsbruck (17.35 Uhr in ORF Sport Plus) um den zweiten Titel in dieser Saison – und um den bereits achten seit 2019. Seither sind die Linzerinnen das nationale Maß der Dinge.