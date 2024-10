Friedinger: "Dann bin ich für alle Zeit der glückliche Tischtennis-Wahnsinnige"

Hans Friedinger freut sich, dass die Tischtennis-EM erstmals in Linz stattfindet.

Bis Sonntag ermitteln 250 Tischtennisspieler aus ganz Europa in der Linzer Tips-Arena ihre Besten. In der Einzel-Qualifikation sowie im Mixedbewerb waren Österreichs Asse gestern bereits im Einsatz (siehe unten). Nicht fehlen darf bei dem erstmaligen Gastspiel einer Tischtennis-EM in Linz freilich Hans Friedinger. Unter seine Zeit als österreichischer Verbandspräsident fallen einige der größten heimischen Erfolge, darunter der WM-Titel von Werner Schlager 2003.