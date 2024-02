"Da muss man von einem Unvermögen in der Organisation sprechen"

Ein Wechselbad der Gefühle in Österreichs Volleyball-Szene: Nachdem die Cup-Finalpartien am Samstag mehr als 2000 Fans nach Hartberg gelockt hatten, gingen am Sonntag in Amstetten die Wogen hoch. Das erste Herren-Play-off-Viertelfinale (best of 3) zwischen den Mostviertlern und dem amtierenden Meister Hypo Tirol wurde abgesagt, weil die Johann-Pölz-Halle nicht zeitgerecht (17 Uhr) spielbereit war.