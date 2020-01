"Wir sind alle schon sehr gespannt", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen, als er gestern Österreichs Handball-Herren in der Hofburg empfing. Er werde der ÖHB-Auswahl die Daumen drücken, wenn diese heute (18.15 Uhr live in ORF1) in der Wiener Stadthalle gegen Tschechien in die gemeinsam mit Norwegen und Schweden ausgetragene Heim-EM startet.