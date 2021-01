"Es ist mir bewusst, dass mich dafür die Leute prügeln werden, aber das halte ich aus." ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat sich in dieser Woche wieder einmal in die Nesseln gesetzt. Mit voller Absicht, wie er gestern in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung zugab. Der 79-jährige Tiroler hat gefordert, dass den ÖSV-Athleten und damit allen Profi-Sportlern bei den Corona-Impfungen ein Prioritätsstatus eingeräumt wird.