"Wir sind nicht mehr das kleine Österreich"

Exakt 50 Tage nach dem letzten Hauptrundenspiel bei der denkwürdigen Handball-EM 2024, die mit einer 24:26-Niederlage gegen Island und dem starken achten Platz zu Ende ging, schickt sich Österreichs Herren-Nationalteam an, das nächste Helden-Epos zu schreiben. Deutschland soll wieder ein fruchtbarer Boden für die Schützlinge von Ales Pajovic sein, die in der 10.767 Besuchern Platz bietenden ZAG Arena in Hannover ein Ticket nach Paris buchen wollen.