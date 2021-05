Schwimmer Felix Auböck holte gestern in Budapest mit Silber Österreichs erste Langbahn-Medaille bei Europameisterschaften seit 2014 (Bronze von Lisa Zaiser). Der 24-Jährige schlug im 400-Meter-Kraul-Finale nach 3:44,63 Minuten an, schneller war nur der Russe Martin Maljutin (3:44,18). "Ich kann keinem sagen, wie erleichtert ich bin, nach so vielen Jahren, in denen ich immer Vierter war und es nicht gelaufen ist", spielte Auböck auf seine vierten EM-Plätze 2016 und 2018 an.