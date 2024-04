Am Froschberg endet nicht nur eine Ära

Wenn am Sonntag die Titel in der Tischtennis-Bundesliga ausgespielt werden, dann will Linz AG Froschberg im Idealfall auf zwei Hochzeiten tanzen. Die Herren ermitteln ihren Champion in Wiener Neustadt (16.30 Uhr), die Damen im Sportpark Lissfeld (14 Uhr), wo – sofern die Gastgeberinnen zuvor erwartbar die Semifinal-Hürde Stockerau überspringen – eine doppelte Ära zu Ende gehen wird.