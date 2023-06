Alles Urfahr – oder weht in Arnreit ein anderer Wind?

ARNREIT. Geht es nach der Papierform, dann schreibt der FBC Urfahr am Sonntag (13 Uhr, ORF Sport+ live) in der M-TEC Arena Arnreit Geschichte und erobert als erster Faustballklub seit 67 Jahren beide Feld-Bundesligatitel in einer Saison. Zuvor war dieses Kunststück nur Rekord-Champion ATSV Linz-Waldegg (38 Trophäen im Freien und in der Halle) gelungen. 1954 und 1956 hatten die Damen und Herren des Vereins triumphiert.