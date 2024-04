Abschied nach dem Finale: Steelvolleys-Talent wechselt in die USA

Hohenauer (Nummer 11) will zum Abschied mit Linz den Titel holen.

Seit vier Tagen kann Emma Hohenauer nach ihrem im Jänner erlittenen Ermüdungsbruch im Mittelfuß wieder trainieren. Also gerade rechtzeitig, damit die 18-Jährige bei der heute beginnenden "Best of 5"-Finalserie um Österreichs Volleyball-Meistertitel zwischen Titelverteidiger Oberbank Steelvolleys Linz-Steg und Gastgeber Innsbruck eingreifen kann.