Vor fast exakt fünf Jahren, am 17. März 2019, hat Dominic Thiem mit einer glänzenden Final-Vorstellung gegen Roger Federer (3:6, 6:3, 7:5) das Tennis-Masters-1000 in Indian Wells gewonnen und damit den zweitgrößten Triumph seiner Karriere gefeiert. Nur der Gewinn der US Open 2020 sollte diese Leistung toppen.