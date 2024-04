100 Tage vor Olympia: Das Pariser Spiel mit dem Feuer

Große Zeremonie: Gestern wurde in Griechenland die olympische Flamme entzündet.

Jene Flamme, die schon vor mehr als 2000 Jahren für Frieden stand, wurde gestern – in Zeiten des Ukraine-Kriegs und des eskalierenden Nahost-Konflikts – inmitten der Überreste des antiken Hera-Tempels in Olympia entzündet: In den nächsten 100 Tagen wird sie über die Zwischenstation Athen, den Schauplatz der ersten Spiele der Neuzeit, weiter nach Paris gebracht, wo sie ab 26. Juli die 33. Sommerspiele ziert.