Ob bei Christoph Sumann am Sonntag in Linz auch noch der Schmäh rennt?

Christoph Sumann hat in seiner hochdekorierten Karriere als einstiger Weltklasse-Biathlet auch in Laufschuhen Tausende Kilometer zu Trainingszwecken zurückgelegt. Zur Disziplin verbindet den selten schmähstaden Steirer, der heute als TV-Experte und Schirmherr des Kornspitz Sport Teams fungiert, trotzdem eine Art Hassliebe. Das hält den 48-Jährigen aber nicht davon ab, am Sonntag beim 22. Oberbank Linz Donau Marathon am Start zu stehen.