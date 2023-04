Im Windschatten des Champions

Hier geht's zu den Ergebnissen Nimmt man internationale Erfolge als Maßstab, kommt am Marathon-Wochenende in Linz das Beste nicht zum Schluss, sondern am Anfang. Beim Ascendor-Handbike-Halbmarathon sind alljährlich zur frühen Morgenstund’ auf der Voestbrücke einige Aktive startklar, die bei Olympia, WM oder EM regelmäßig in den Medaillenrängen landen. Das war auch gestern so, obwohl der nicht ganz fitte Top-Favorit Florian Brungraber kurzfristig absagen musste. Damit wäre eigentlich der Weg