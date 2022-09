Ein Politik-Experte ist in Linz der "Vorläufer"

Schon Tradition hat die Aufwärmübung namens "Marathon-Kick-off" vor dem Laufspektakel in Linz. Am kommenden Donnerstag wird diese Talk-Runde im Linzer Oberbank-Donau-Forum bei freiem Eintritt über die Bühne gehen (18.30 Uhr, Anmeldungen sind per E-Mail unter linzmarathon@liva.linz.at erbeten). Als eloquenter "Vorläufer" des Marathons wird an diesem Abend Peter Filzmaier im Einsatz sein.