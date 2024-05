In 71 Tagen wird in Paris das olympische Feuer entzündet. Die meisten Tickets für das Teilnehmerfeld sind vergeben, viele olympisch bewegte Sportler und Sportlerinnen hoffen aber noch, an der Restplatzbörse zum Zug zu kommen. Am Pfingstwochenende kämpfen einige Olympia-Kandidaten aus Oberösterreich um solche Last-minute-Tickets.