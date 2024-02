Ivona Dadic: "Es fühlt sich nach Heimkommen an"

Sie sei bei ihrer Mutter in Wels, "also ganz daheim", sagt Ivona Dadic mit einem Schmunzeln, welches nahelegt, dass sie die Zeit mit der Familie sehr genießt. Verständlich. Seitdem die Leichtathletin vergangenen Juni ihren Lebensmittelpunkt nach Schweden verlegt hat, sind diese Momente weniger geworden. Dort, in Stockholm, versucht sie, nach einer Knieoperation samt 480 Tagen Wettkampfpause wieder den Anschluss an die Mehrkampf-Weltspitze. Auch möchte sie alte Probleme hinter sich lassen.