"In Oberösterreich ist man daran selber schuld"

Für Lukas Weißhaidinger stehen noch zwei Trainingslager auf Teneriffa auf dem Programm, ehe er im Mai in die Wettkampfsaison startet.

WM-Zehnter und EM-Neunter – was viele andere österreichische Sportler bejubeln würden, klassifizierte Lukas Weißhaidinger im Vorjahr als Niederlage. Die Ansprüche des 31-jährigen Diskuswerfers sind nach Bronze bei Olympia, WM sowie EM eben gewachsen. Diese stellt der Innviertler, der im Mai in die Wettkampfsaison einsteigt, auch an sein Umfeld sowie Verbandsverantwortliche, wie er im Interview deutlich macht.